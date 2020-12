Morto Paolo Rossi, la moglie su Instagram: per sempre e un cuore

Italia

Un post su Instagram, 'Per sempre' e un cuore. Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, su Instagram ha annunciato la morte del marito. L'ex calciatore, eroe dei Mondiali di Spagna '82, si è spento all'età di 64 anni. Migliaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Pablito. "Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto...", scrive la moglie su Facebook.