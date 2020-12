Modica, 9 colonnine di rifornimento per veicoli elettrici

Economia

Modica, nove colonnine di rifornimento per veicoli elettrici nel territorio. Ordinanza e prescrizioni per la loro istituzione e le procedure d?€?uso

Modica - Nove aree riservate alla sosta dei veicoli elettrici per il tempo necessario alla ricarica della batteria nell’ordine di due stalli per ogni colonnina installata nelle seguenti aree: in Piazza Ottaviano a Frigintini; in via Tellaro a Modica Alta; in Viale Medaglie d’Oro, Corso Garibaldi e Via Tirella a Modica Centro; in via Sacro Cuore e nel Piazzale Domenico Bruno e in Via Giovanni da Verrazzano a Marina di Modica. Il provvedimento che sta alla base della scelta è un’ordinanza del comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro ( la n° 237 del 9 dicembre u.s.), che impone il divieto di sosta H24 con rimozione forzata sui nove stalli di sosta dove sono allocate le colonnine di ricarica per veicoli elettrici e quindi tali aree sono riservate ad autovetture, ciclomotori e/o motocicli aventi trazione elettrica ed ai veicoli ibridi.L’ordinanza prevede anche alcune prescrizioni: vicolo connesso alla stazione di ricarica con cavo elettrico conforme alle indicazioni del gestore del servizio; sia esposto sul parabrezza anteriore l’idoneo dispositivo che indichi, in modo inequivocabile, l’ora o la frazione di ora corrispondente all’ora di arrivo e inizio della ricarica; sarà sanzionata la sosta superiore alle quattro ore, ovvero la sosta senza l’effettuazione delle operazioni di ricarica.