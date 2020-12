Ragusa in Dodici scatti: concorso fotografico

Cultura

La provincia di Ragusa in Dodici scatti. Sui social il concorso fotografico per realizzare il Calendario degli iblei

Ragusa - “DODICI” è il nome del concorso fotografico gratuito e a premi volto a valorizzare i 12 Comuni Iblei, attraverso la realizzazione di un calendario a tiratura limitata. Si tratta di dodici scatti, dodici emozioni, dodici storie, dodici ricordi che lasciano spazio all’immaginazione di una Terra da scoprire e ricca di risorse da promuovere e raccontare. Il Calendario “DODICI”, grazie a scatti sapienti e vibranti di emozioni, sarà un viaggio alla scoperta dell’arte e della cultura nostrana: Ragusa, Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo , Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria saranno le città protagoniste dell’iniziativa. Pertanto, il concorso mira a promuovere il territorio ibleo e a lanciare un chiaro messaggio di speranza per l’anno 2021: ripartire dall’arte e dalla cultura, così barbaramente poste ai margini nell’anno 2020. L’emergenza sanitaria, causata da Covid-19, ha costretto a profonde riflessioni e a vivere l’esperienza dell’isolamento, rivoluzionando le nostre abitudini.Spesso ci siamo affidati alla salvifica immaginazione, alla memoria dei luoghi del nostro territorio e ai ricordi di vita quotidiana: gli scatti di “DODICI” avranno il compito di immortalare la sapienza e la bellezza, la speranza di quegli attimi, simbolo di cultura iblea. La partecipazione al concorso, dal 9 al 27 dicembre 2020, è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti d’età. Ad organizzare tale iniziativa a titolo gratuito, che si svolgerà sono stati Mediterranean Photography (MEPH), il Circolo Fotografico Asa25 in collaborazione con l’Associazione di Promozione turistica “Sud Tourism”. Inoltre, a dare valore aggiunto al concorso sarà la presenza del noto professionista ibleo Toni Campo, insignito della veste di direttore artistico e presente tra i giurati che selezioneranno i progetti fotografici.Il Calendario sarà donato alle rappresentanze degli Enti ed Amministrazioni locali, secondo le disponibilità dell’iniziativa e degli organizzatori. Il concorso vedrà utilizzati i canali social di Facebook ed Instagram. Si invita a prendere visione del regolamento presso i profili degli organizzatori o al presente link https://drive.google.com/file/d/1z0l4kThkYr7BFq-iqLXIoPkqupfCY7c6/view