Incidente frontale in contrada Beneventano a Modica: 3 feriti. Lo scontro è avvenuto tra una Ford Fiesta e una Kia. Sul posto tre ambulanze del 118 e i vigili del fuoco

Modica – Grave incidente stradale sulla Modica Ispica, in contrada Beneventano. Lo scontro per cause in corso di accertamento è avvenuto tra due auto, una Ford Fiesta condotta da una donna modicana di 29 anni che viaggiava con il figlio di 11 anni e una Ford Kia guidata da un ragusano. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. I conducenti delle due auto sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del Distaccamento di Modica. Secondo le prime informazioni il ragusano è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico mentre la giovane 29enne arrivata in codice rosso in ospedale dopo gli esami strumentali sarà trasferita in Rianimazione.Pare che la donna ha riportato gravi fratture in diverse parti del corpo con trauma toracico e cranico.