Attualità

Ragusa, come avere i buoni spesa e come fare domanda

Ragusa - Il Settore VII – Servizi alla persona, rende noto che da oggi, giovedì 10 dicembre, è possibile presentare, in modalità on line, l’istanza per l’ ottenimento dei buoni spesa (Decreto Ristori Ter). Sull’homepage del sito istituzionale del Comune è stato infatti predisposto apposito link con le istruzioni per presentare la richiesta. I patronati /sindacati/caf che volessero fare da intermediari per inserire le istanze di buoni spesa per i singoli cittadini, dovranno richiedere idonea autorizzazione al Settore Servizi Sociali inviando apposita e-mail all’indirizzo di posta elettronica: servizi.sociali@comune.ragusa.gov.it. Nella e-mail si dovrà specificare il nome del patronato, le sedi operative, un recapito telefonico e di voler svolgere il ruolo di intermediario per presentare istanza dei buoni spesa alimentari. L’ intermediario richiedente dovrà indicare un solo indirizzo e-mail da utilizzare per la presentazione delle istanze dei cittadini.Si fa presente che è obbligatorio dichiarare un solo indirizzo e-mail da Per ulteriori informazioni si potranno contattare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, i seguenti numeri telefonici: 0932676851, 0932676852, 0932676849, 0932676856, 0932676871. “E’ attiva dunque da stamani, sulla home page del sito del Comune - dichiara il sindaco Peppe Cassì - la piattaforma per richiedere Buoni spesa Alimentari e già da oggi prenderà avvio la conseguente erogazione. La procedura è molto semplice ma per agevolare ulteriormente i richiedenti, oltre ai numeri informativi già indicati sul sito, è stato inoltre pubblicato un avviso con cui anche patronati, sindacati e caf potranno accreditarsi e fungere da intermediari.Prosegue intanto il lavoro per accreditare esercizi commerciali e della ristorazione e avviare così anche l’erogazione dei Buoni spesa Commerciali, per i quali daremo successiva comunicazione”.