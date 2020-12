Attualità

Modica, lavori nelle piscina comunale: pronta il 21 gennaio

Modica, lavori nella piscina comunale: seguito il crono programma, a breve la consegna. Lo annuncia l'assessore Belluardo ed il sindaco Abbate

Modica - Il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, accompagnato dall’Assessore alle Manutenzioni, Giorgio Belluardo, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la Piscina Comunale di Via Sacro Cuore per constatare di presenza lo stato di avanzamento dei lavori. Il Primo Cittadino ha potuto appurare che il crono programma viene pienamente rispettato e che, nonostante il maltempo delle ultime settimane, verrà rispettata la data di consegna prevista per il 21 gennaio. “Dal giorno dopo la consegna – commenta il Sindaco – saremo in grado di poter riaprire la struttura e consentire a tutti gli sportivi di riprendere la propria attività. Tra l’altro mi giungono notizie che tantissimi impianti similari in zona risultano chiusi per svariati motivi. Questo ci fa immaginare un accesso ancora più massiccio alla struttura modicana che si presenterà in una veste completamente rinnovata e, cosa più importante, molto più sicura di quando siamo stati costretti a chiuderla per gravissimi problemi strutturali.L’imperativo è adesso quello di ripartire subito con i corsi e con la normale attività, agonistica e non, che vi si svolge durante l’anno”.