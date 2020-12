Migranti, falsi matrimoni per permessi: 16 arresti

Sicilia

Indagine dei finanzieri del Comando Provinciale di Messina. 16 arresti per permessi migranti e falsi matrimoni

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone (5 delle quali in carcere e 11 agli arresti domiciliari), che farebbero parte di due gruppi criminali, con base a Messina, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Avrebbero agevolato l'ingresso e la permanenza irregolare in Italia di cittadini extracomunitari irregolari. Le indagini, condotte dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sono state coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia guidata da Maurizio de Lucia e riguardano cittadini che risiedono a Torino, Messina, Bergamo, Catania e Francoforte sul Meno in Germania.L'inchiesta ha permesso di far luce su un sistema illecito finalizzato all'organizzazione di matrimoni finti tra cittadini italiani e stranieri (marocchini, algerini e tunisini), con lo scopo di far ottenere la carta di soggiorno per motivi di famiglia, essenziale per l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato italiano, o per sanare la posizione di migranti già espulsi.