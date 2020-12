Ipertensione arteriosa: la vita in un respiro

Salute e benessere

La vita in un respiro, presentazione della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare. Martedì 15 dicembre 2020 - h 11:00 12:00

Milano - La vita in un respiro, presentazione della campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare. In Italia, circa 3 mila persone soffrono di ipertensione arteriosa polmonare (PAH), una malattia rara e poco conosciuta che interessa cuore e polmoni. Riconoscerla è difficile, ma diagnosticarla precocemente è fondamentale per dare più speranze ai pazienti. È per far conoscere meglio questa malattia molto invalidante e al contempo favorire la diagnosi precoce da parte dei clinici competenti che Janssen Italia, in collaborazione con l’Associazione Ipertensione Polmonare Italiana (AIPI), ha ideato una campagna di sensibilizzazione rivolta al largo pubblico che, sfruttando anche un ampio ecosistema di canali social e digitali, possa raggiungere quante più persone possibili.Intervengono: Sen. Paola Binetti, Componente della 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato della Repubblica e Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulle Malattie Rare, Leonardo Radicchi, Presidente Associazione Ipertensione Polmonare Italiana (AIPI), Nazzareno Galiè, Direttore della Cardiologia al Policlinico S. Orsola, Università Bologna, Coordinatore delle Linee Guida Internazionali sulla Ipertensione Polmonare e responsabile Comitato Scientifico AIPI, Carolina Kostner, campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio e testimonial della campagna, Loredana Bergamini, Direttore medico Janssen Italia. L’evento si terrà martedì 15 dicembre 2020 - h 11:00 – 12:00.