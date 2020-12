Salute e benessere

Come dimagrire con la dieta facile prima di Capodanno

Come dimagrire con la dieta facile del piatto unico prima di Capodanno. Ecco cos'è la dieta del piatto unico e cosa mangiare per dimagrire velocemente

La dieta del piatto unico per dimagrire prima di Capodanno è semplice da seguire La dieta del piatto unico come si evince dal nome si basa sull’assunzione di un pasto in un piatto unico sia a pranzo che a cena. Questo, soprattutto per chi lavora e pranza fuori casa, può essere comodo e pratico sia portandosi il cibo da casa che frequentando bar e tavole calde che propongono il pranzo.La dieta del piatto unico in pratica è una dieta leggera, facile da seguire e anche sana a meno che non si limitino troppo le calorie facendola diventare troppo ipocalorica.La dieta del piatto unico, o piatto unico bilanciato (immagineHealthy Eating Plate), è stata ideata dai nutrizionisti della Harvard School of Public Health che hanno studiato e ideato questo regime alimentare per favorire un dimagrimento rapido senza conseguenze negative per l’organismo.Ma come funziona la dieta del piatto unico? La dieta del piatto unico si basa sull’assunzione di un piatto unico che racchiuda in sé tutti i nutrienti utili: carboidrati, proteine, fibre, grassi (pochi e buoni). Naturalmente questi nutrienti dovranno essere al loro interno ben bilanciati in modo tale che la pietanza sia in grado di saziare al meglio (evitando che si soffra la fame prima di arrivare a cena) ma anche di dare soddisfazione a chi la assume. Un piatto ben bilanciato, inoltre, consente al metabolismo di funzionare al meglio e quindi di perdere peso senza grandi sforzi. Ma cosa si mangia nella dieta del piatto unico per dimagrire prima di Capodanno? Ecco uno schema esempio di menù giornaliero.Esempio menù dieta del piatto unico: colazione con un tè verde, yogurt bianco con aggiunta di frutti rossi o frutta fresca di stagione. Spuntino metà mattina: centrifuga di mela, cetriolo e zenzero. Pranzo: riso integrale con lenticchie, zucchine e frutta. Merenda: una manciata di frutta secca come mandorle o noci. Cena: insalata di pollo, pane di segale, verdura a scelta e frutta. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare un regime alimentare dietetico. La dieta del piatto unico è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importnati e alle donne in gravidanza.