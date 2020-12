Bonus da 1.000 euro a dicembre, a chi spetta: domanda in scadenza

Italia

Bonus da 1.000 euro a dicembre, Inps: a chi spetta. La circolare Inps, la n.4589, spiega che la domanda è in scadenza il 15 dicembre 2020.

Roma – Un bonus da 1.000 euro a dicembre si potrà richiedere entro il 15 di questo mese. E’ quanto emerge dalla circolare Inps del 4 dicembre, la numero 4589. L’Inps con la nuova circolare ha spiegato che il termine per presentare la domanda di indennizzo onnicomprensivo da 1.000 euro è cambiato. O meglio, è bene prestare molta attenzione alla data di scadenza fra i diversi beneficiari del bonus covid. Facendo riferimento al Decreto Ristori (n. 137 del 2020) e Ristori Quater (n. 157 del 2020), emanati in due periodi diversi, l’Inps spiega che esistono diverse finestre per presentare domanda di indennizzo. Ma a chi spetta il bonus Inps da 1.000 euro e chi può fare domanda entro il 15 dicembre 2020? Ecco cosa spiega l’Inps: chi aveva già beneficiato del bonus covid dal 1.000 euro in agosto, non dovrà fare nulla perché l’Inps pagherà automaticamente.Chi non ha percepito nulla, invece, dovrà presentare domanda entro il 15 dicembre 2020. Si tratta più che altro di coloro che hanno maturato i requisiti fra il 30 ottobre e il 30 novembre. Come noto, la legge ha esteso il beneficio anche a lavoratori non ricompresi in precedenza. E cioè i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori stagionali in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, intermittenti, i lavoratori dello spettacolo.