Ricetta: torta con aroma alla vaniglia

La ricetta della torta con aroma alla vaniglia è una ricetta facile. Basta seguire la ricetta classica della torta della nonna ed aggiungere la vaniglia. Ecco gli ingredienti e come si prepara

La ricetta della torta con aroma alla vaniglia è una ricetta facile. Bastano pochi ingredienti e la classica ricetta della torta della nonna per un dolce gustoso e profumato. Ma vediamo per prima cosa quali ingredienti occorrono per la ricetta della torta con aroma alla vaniglia. Ingredienti: 250 g Farina 00, 180 g Zucchero, 180 g Burro, 3 Uova, 1 bustina Lievito in polvere per dolci, 1 Baccello di vaniglia. Ora vediamo come si prepara la torta con aroma alla vaniglia. Dividete i tuorli dagli albumi. Montate gli albumi a neve fermissima. Fate sciogliere il burro e tenetelo da parte. Mettete i tuorli in una ciotola insieme allo zucchero e montateli con le fruste elettriche fino a che diventeranno spumosi e biancastri.Incidete il baccello di vaniglia con la punta di un coltellino ed estraetene i semini interni. Unite il burro fuso e raffreddato e continuate a sbattere con le fruste elettriche per qualche minuto. Setacciate la farina e il lievito e uniteli al resto degli ingredienti. Per ultimi unite anche gli albumi montati a neve con movimenti delicati e dal basso verso l’alto utilizzando una spatola. Versate l’impasto della torta alla vaniglia in una tortiera a cerniera imburrata e infarinata oppure oleata o con carta forno e livellate bene la superficie. Cuocete la torta alla vaniglia in forno preriscaldato ventilato a 180° per 45 minuti fino a che la torta sarà completamente cotta e avrete fatto la prova stecchino. La torta con aroma alla vaniglia è pronta.A piacere prima di servire e dopo aver aspettato che la torta si raffreddi potete spolverare con lo zucchero a velo.