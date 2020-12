Ministero dell'Interno finanzia 670.000 euro per Pozzallo

Attualità

Il Ministero dell'Interno finanzia con 670.000 euro, la progettazione per la mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Pozzallo.

Pozzallo- Il 7 dicembre 2020, il Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, Dottor Sgaraglia, ha firmato il Decreto che finanzia la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi per la messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico. L’importo destinato al Comune di Pozzallo è, in valore assoluto, il terzo in Sicilia. I cambiamenti climatici imporranno sempre più, nei prossimi anni, la realizzazione di opere per limitare il rischio idraulico. La progressiva trasformazione climatica ha già provocato piogge torrenziali e danni enormi nel territorio dell’intera nazione. L’importante finanziamento ottenuto per la progettazione è la condizione essenziale per ottenere, successivamente, le somme per i lavori di realizzazione delle opere di mitigazione idraulica. Ma non è tutto.Ci sono già 2 milioni e mezzo di euro, con tre progetti in fase avanzata di stesura ai quali si aggiungeranno altri tre progetti, per ulteriori 2,5 milioni, che a breve saranno finanziati. “Oltre all’impegno che questa Amministrazione Comunale mette per risolvere i problemi quotidiani che si pongono -afferma il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna - lavora anche per la programmazione futura, per affrontare problemi atavici e cercare di risolverli.“