A Ragusa si fanno test rapidi Covid a studenti e lavoratori fuori sede

L'Asp di Ragusa garantisce test rapidi gratuiti per cittadini, studenti e lavoratori fuori sede. Il sindaco Cassì ringrazia l'Azienda per aver accolto tale richiesta

Ragusa - L’Asp di Ragusa ha deciso di predisporre presso il Teatro tenda di via Spadola una postazione per test rapidi gratuiti per cittadini, studenti e lavoratori fuori sede e utenti che necessitano di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica. Il servizio è attivo il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 19, il venerdì dalle ore 15 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 15,30 alle ore 17. Il test è obbligatorio per gli utenti del poliambiulatorio di via Aldo Licitra e dovrà essere effettiato 48/72 ore prima delle prestazioni desibendo il foglio/numero dlela pretszione richiesta e la tessera sanitaria. “Ringraziamo Asp - dichiara il sindaco Peppe Cassì - per aver accolto la richiesta di organizzare uno screening gratuito per studenti e lavoratori fuori sede che si apprestano a rientrare in città per le festività.Sono molti, infatti, i ragazzi che abitualmente vivono in altre regioni per studio e ancor di più i lavoratori ad aver diritto a rientrare a Ragusa, città dove in molti casi mantengono la propria residenza. Così facendo non solo monitoreremo questo flusso ma daremo anche a tanti ragusani la possibilità di trascorrere un Natale più sereno. Al tempo stesso, però, ribadisco ulteriormente l’appello alla prudenza: essere negativi al test non è una patente di immunità; si può essere negativi oggi e contagiarsi l’indomani. Per questo motivo è fondamentale attenersi comunque a un ferreo rispetto delle regole anti-contagio per tutelare se stessi, i propri cari ed evitare che la pandemia riprenda vigore all’indomani delle festività.”