Asd Multicar Amarù ospiterà i ciclisti del Team Colpack Ballan

Sport

Asd Multicar Amarù ospiterà da oggi in sede a Vittoria i ciclisti della squadra internazionale Team Colpack Ballan

Ragusa - Grande occasione per l’Asd Multicar Amarù che, da oggi e sino al 20 dicembre, ospiterà in sede, a Vittoria, il Team Colpack Ballan e si prenderà cura dei suoi atleti. Il Team Colpack Ballan è una squadra maschile italiana di ciclismo su strada con licenza Continental. Nata nel 2011 ma attiva come squadra Uci solo dal 2019, ha sede ad Almè, in provincia di Bergamo, ed è diretta dall’ex professionista Antonio Bevilacqua. “Siamo fieri di accogliere, con stima e affetto – spiega il presidente dell’Asd Multicar Amarù, Carmelo Cilia – grandi atleti di una grandissima squadra sportiva che opera a livello internazionale. Per noi e per i nostri ragazzi un momento di importante crescita. Diamo, dunque, il benvenuto ai componenti della squadra e li ringraziamo per avere scelto la nostra realtà. Ci metteremo da subito a loro disposizione affinché la permanenza sul nostro territorio possa essere quanto più calorosa e gradevole possibile.La nostra gratificazione deriva dal fatto di essere stati scelti da una realtà del genere i cui componenti possono senz’altro essere definiti maestri di questo sport. Cercheremo di fare il possibile per non deluderli”. E il patron dell’Asd, Riccardo Amarù, aggiunge: “Ci muoveremo come sempre abbiamo fatto, consapevoli però che occasioni del genere non capitano di frequente e quindi dovremo essere bravi a sfruttare nella maniera più costruttiva possibile tutto quello che arriverà anche e soprattutto per fare crescere i nostri ragazzi”.