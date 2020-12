Sicilia

Covid Sicilia, 1.148 nuovi positivi: i dati Provincia per provincia. Il Bollettino del Ministero della salute di oggi 8 dicembre 2020

Palermo - Sono 1.148 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino dell’8 dicembre del Ministero della Salute. I morti sono stati 36. Il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia è così salito a 1. 829. Ecco i dati delle varie province siciliane: 440 Catania, 214 Palermo, 159 Trapani, 105 Messina, 58 Enna, 49 Caltanissetta, 46 Aìgrigento, 45 Ragusa e 32 Siracusa. Il totale degli attuali positivi in Sicilia sia sotto quota 40 mila: sono infatti 39.555 (37.982 dei quali asintomatici e in isolamento domiciliare). I tamponi processati sono stati 9.966 e la percentuale di positivi in rapporto ai test effettuati è dell’11,5%.