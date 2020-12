Dal mondo

Brexit, per von der Leyen e Johnson no condizioni per accordo.

BRUXELLES (BELGIO) - ’’Con Boris Johnson abbiamo fatto il punto delle trattative. Le condizioni per un accordo non sussistono a causa di persistenti divergenze sulle criticità’’. Così il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, su Twitter, in merito alla Brexit. ’’Come concordato sabato, oggi abbiamo fatto il punto sui negoziati in corso. Abbiamo convenuto che le condizioni per la conclusione di un accordo non sussistono a causa delle restanti differenze significative su tre questioni critiche: parità di condizioni, governance e pesca’’, sottolineano in una nota von der Leyen e il premier Johnson rilasciata a seguito della telefonata che hanno avuto oggi pomeriggio.’’Abbiamo chiesto ai nostri capi negoziatori e ai loro team di preparare una panoramica delle restanti differenze da discutere in una riunione fisica a Bruxelles nei prossimi giorni’’.