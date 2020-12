Cucina

Biscotti natalizi da appendere all'albero di Natale: ricetta

I biscotti natalizi da appendere all'albero di Natale sono semplici da preparare. Ecco quali ingredienti occorrono e come si preparano. Ricetta semplice

I biscotti natalizi sono sempre presenti nelle tavole degli italiani a Natale e a Capodanno. Ci sono molte ricette tradizionali e non che si trovano facilmente sul web. Tra le tante vanno di moda i biscotti natalizi che si appendono nell’albero di Natale, vediamo una ricetta semplice. Per prima cosa bisogna avere in casa le formine per fare i biscotti o usare le classiche formine che quasi tutte le donne hanno tra gli accessori della cucina in casa. Ora vediamo quali sono gli ingredienti per fare i biscotti natalizi che si possono appendere nell’albero di Natale. Ingredienti: 250 gr di farina 0050 gr di fecola di patate80 gr di zucchero a velo80 gr di burro1 pizzico di sale2 cucchiaini di lievito per dolci1 baccello di vaniglia (i semi)1 uovo60 ml di panna fresca3 cucchiai di miele d'arancio1 scorza di arancia grattugiata.Ora vediamo come si preparano i biscotti natalizi. Per prima cosa scaldate il burro fino a fonderlo del tutto, quindi riunite tutti gli ingredienti in una ciotola ad eccezione della panna. Cominciate ad amalgamare gli ingredienti aggiungendo poco a poco la panna e impastate fino a quando l’impasto risulterà omogeneo e non appiccicoso. Formate una palla con l’impasto di pasta frolla, avvolgetelo nella pellicola alimentare e fate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Passato il tempo, riprendete l’impasto e stendetelo con il mattarello a un’altezza di 4/5 mm. Con le vostre bellissime formine tagliabiscotti, ricavatene tanti e trasferiteli in una teglia ricoperta da carta da forno. E' importante però che bisogna fare fae un forellino dove far passare il filo per appenderli nell'albero di Natale.Infornate i biscotti a 180° per 15/20 minuti o fino a quando saranno diventati dorati. Una volta cotti, fateli raffreddare su una gratella. Dopo raffreddati, fate passare un filo rosso attraverso il buchino fatto prima della cottura e decorateci il vostro albero di Natale, facendo attenzione a non mangiarli altrimenti il vostro albero rimarrà spoglio.