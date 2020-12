Salute e benessere

Dieta flash: come perdere 5 kg in 10 giorni

La dieta flash è la dieta ideale per perdere fino a 5 kg in 10 giorni. Ecco come funziona la dieta flash per dimagrire subito e cosa mangiare

La dieta flash è una dieta sempli che può far dimagrire fino a 5 kg in 10 giorni. La dieta flash si basa su un regime alimentare abbastanza equlibrato. Si tratta di una dieta che include molti alimenti ma nonostante ciò prima di cominciare questa dieta è raccomandato come sempre di chiedere il parere del proprio medico di famiglia. La dieta flash così come tutte le altre diete sono vietate a chi soffre di patologie importanti come il diabete. Perdere 5 kg in 10 giorni può essere sinonimo di dimagrimento poco sano e illusorio. Per questo motivo le diete rapide, last minute e improvvisate sono sconsigliate dagli esperti ma se il vostro obiettivo è quello di perdere qualche centimetro, allontanare senso di gonfiore, ritenzione idrica e qualche chiletto in eccesso potrete seguire qualche consiglio tratto dalla dieta per perdere 5 kg in 10 giorni.Perdere cinque chili in dieci giorni con la dieta flash non è una sfida facile. Fortunatamente, però, apportando alcuni cambiamenti, seguendo determinati consigli e facendo esercizio fisico nel modo corretto potrai avvicinarti più rapidamente al risultato sperato. Ma vediamo come funziona la dieta flash per dimagrire fino a 5 kg in 10 giorni? Il vero segreto della dieta flash per perdere fino a 5 kg in 10 giorni sta nel mangiare alimenti poveri di grassi ed ideali per depurare l’organismo. Si tratta di un regime alimentare detox, da seguire quando volete perdere qualche chilo velocemente oppure sgonfiare la pancia dopo un periodo in cui avete esagerato a tavola. La dieta flash si basa infatti su alimenti che depurando l'organismo, eliminano le tossine in eccesso e riattivano il metabolismo.Questa dieta veloce per perdere 5 kg in massimo dieci giorni, è indicato per chi ha necessità di sgonfiarsi e perdere peso subito, ma che poi deve essere seguita da un regime dimagrante idoneo e meno restrittivo per continuare a perdere peso. Per avere il dimagrimento desiderato con la dieta flash bisogna seguire delle regole tra cui quella di evitare il cibo spazzatura. Per evitare di cadere in tentazione con il cibo spazzatura, è importante gettare qualsiasi cibo nocivo presente nel frigorifero, nel congelatore o nella dispensa. Se hai la necessità di mangiare fuori casa, evita i posti che propongono questo tipo di alimenti per non rischiare di lasciarti sedurre da loro. Il cibo spazzatura che è importante evitare include: Bevande zuccherate: questa categoria comprende tutte le bibite che hanno lo zucchero tra i propri ingredienti. Le più diffuse sono le bevande gassate, ma anche alcuni succhi di frutta contengono zuccheri aggiunti. Ma vediamo ora uno schema della dieta flash per dimagrire fino a 5 kg in 10 giorni.Dieta flash esempio di menù per perdere 5 kg in dieci giorni: prima della colazione bisogna bere un bicchiere di acqua e limone, per regalare energia all'organismo e dare sprint al metabolismo. La colazione si può fare un'ora dopo il risveglio e deve essere a base di probiotici, fibre e cereali integrali. Potete quindi consumare del kefir o uno yogurt magro, accompagnato da cereali integrali e un frutto di stagione oppure da una centrifuga. Il caffè è concesso, ma deve essere sempre senza zucchero, mentre per quanto riguarda il latte meglio sostituirlo con una bevanda vegetale, come quello di soia, oppure con una tazza di tè verde. A metà mattina o pomeriggio potete concedervi uno spuntino a base di frutta secca oppure un frutto di stagione e una tisana. Pranzo: pasta o riso integrale, abbinato a verdure ricche di fibre che riducono l'indice glicemico, come zucchine, cavoli oppure carciofi. Cena: pesce e carne magra, senza dimenticare un contorno a base di ortaggi cotti senza grassi aggiunti. Quando si comincia una dieta è sempre importante abbinare anche una buona e sana attività fisica, anche con una buona passeggiata di almeno 30 minuti al giorno a passo spedito. Durante la giornta si possono bere tisane drenati o tè verde senza aggiunta di zucchero.