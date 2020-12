Cucina

Torta di Natale con Nutella e Panna: ricetta

La torta di Natale con Pan di Stelle, Nutella e panna è facile da preparare. Ecco la ricetta semplice da fare in pochi passaggi.

La torta Pan di Stelle è tra le torte e i dolci di Natale più amati da grandi e bambini. E’ una torta che si prepara facilmente, basta avere pochi ingredienti, vediamo quali e come si prepara. Ecco gli ingredienti per la torta Pan di Stelle: 700 gr di biscotti pan di stelle, 700 gr di panna da montare, 4 cucchiai di zucchero a velo (in alternativa panna da montare già zuccherata), 400 gr di nutella, 200 gr di latte fresco, cacao amaro in polvere, 100 gr di pasta di zucchero oppure zucchero a velo. Ora vediamo come si prepara la torta Pan di Stelle: prima di tutto preparate la base della torta. Utilizzate un piatto dove andrete poi a servire il dolce e un cerchio apribile di un classico stampo, intingete da entrambi i lati i biscotti pan di stelle nel latte e man mano aggiungeteli in teglia.Per ricoprire gli spazi vuoti sbriciolate alcuni biscotti per rendere la base omogenea e 2 o 3 cucchiai di latte, girate. Attenzione i biscotti non devono essere molli, ma leggermente morbidi, come i biscotti interi. Distribuite nei punti di vuoto: Schiacciate leggermente i biscotti amalgamando la base e rendendola uniforme fine aggiungete uno strato di nutella : 2 – 3 cucchiai abbondanti e livellate con il dorso di un cucchiaio in modo che i biscotti si compattino e si formi una bella base al cioccolato. Nel frattempo montate la panna, ben fredda di frigo con lo zucchero. La panna dev’essere a neve. Toglietene da parte 3 cucchiai per la decorazione finale. Aggiungetene 3 – 4 cucchiai abbondanti, distribuite in modo uniforme con il dorso di un cucchiaio. Ripetete quindi l’operazione biscotti, nutella, panna per altre 2 volte o anche 3 volte. L’ultimo strato dev’essere di panna. Infine riponete la torta in frigo che deve stare almeno 10 h prima di essere decorata. La torta deve stare in frgio minimo 3 ore. Trascorso il tempo necessario potete ultimare la torta cone le decorazionicon piccole stelle o grandi a seconda delle dimensioni che preferite.