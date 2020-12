Appuntamenti

Festa di Santa Lucia a Comiso Festa di Santa Lucia a Comiso

Santa Lucia a Comiso: la festa entra nel vivo da giovedì. Ecco tutto il programma completo delle celebrazioni

Comiso - Mentre è tuttora in corso la tredicina in onore a Santa Lucia, che ha preso il via lo scorso 1 dicembre nella chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle a Comiso, ci si prepara per i solenni festeggiamenti di quest’anno che, a causa dell’emergenza sanitaria, non prevedono la processione e altre manifestazioni tipiche come il cosiddetto “lancio re nuciddi” dalle finestre della canonica, nella giornata della vigilia. Fino a mercoledì, ogni giorno, alle 9 è in programma la celebrazione eucaristica, alle 17,30 la coroncina di Santa Lucia e alle 18 la santa messa vespertina. Giovedì 10 dicembre, invece, dopo la celebrazione eucaristica delle 9, ci sarà, a mezzogiorno, il festoso scampanio che annuncerà l’avvio dei momenti più significativi dedicati alla martire siracusana. Alle 17,30 la coroncina mentre alle 18 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal novello sacerdote Vincenzo Guastella. Sarà quest’ultimo il predicatore anche delle altre giornate, sino a domenica.Il culto a Santa Lucia è molto sentito nella città di Comiso e, in particolare, nella chiesa Madre dove alla santa è dedicato uno degli altari laterali. “Comiso dall’anno 1093 – scrive lo studioso Biagio Flaccavento – ma probabilmente anche da tempi più remoti, e sino al 1950, ha fatto parte della diocesi di Siracusa. E’ naturale quindi che in città, come in tutta la diocesi, fosse vivo il culto a Santa Lucia, patrona secondaria della diocesi, ma in genere più popolare del patrono principale San Marciano, vescovo e martire”. Ed è lo stesso Flaccavento, sempre in un suo scritto, a precisare che “con decreto del 14 ottobre 1750 il vescovo di Siracusa mons. Francesco Testa (Nicosia 1704-Monreale 1773) concesse alla chiesa madre di celebrare il 13 dicembre ‘con tutta pompa e con processione la festa di Santa Lucia Vergine e martire’”.Quest’anno, come detto, non sarà possibile tenere la processione con la statua della santa per le vie cittadine a causa dell’emergenza pandemica. A tal proposito, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno alla chiesa nel periodo antecedente le giornate clou dei solenni festeggiamenti.