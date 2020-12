Salute e benessere

Dieta della quinoa: dieta ipocalorica facile. Dimagrire con la dieta della quinoa: ecco come funziona

La dieta della quinoa è una dieta ipocalorica simile alla dieta del riso o alla dieta della mela. A differenza delle altre diete la dieta della quinoa è una dieta dal forte potere saziante. La quinoa ha circa 120 kcal per 100 g, e 100 g sono davvero un piatto abbondantissimo oltre ad essere priva di glutine, è priva anche di istamina. Secondo la dieta della quinoa, si dovrebbe mangiare una porzione di quinoa in entrambi i pasti principali al posto di altri carboidrati, ogni tanto va bene sostituirla con il riso integrale. Ma vediamo come funziona e cosa si può mangiare nella dieta della quinoa. Colazione con latte di soia senza zucchero con della puffed quinoa. Con la farina di quinoa, invece, si possono ottenere ottime torte perfette da mangiare sia a colazione che negli spuntini. Se si preferisce inserirla solo ai pasti principali si può usare quella in chicchi al posto del riso.In tal caso bisogna prestare attenzione a come cucinare la quinoa perché dopo averla sciacquata per bene andrà cotta seguendo le istruzioni indicate sulla confezione. Detto ciò, si può mangiare con zucca e pollo, con zucchine e tofu o con altri ingredienti a scelta.A cena, invece, si può realizzare una piadina con farina di quinoa da farcire con del pollo e dell’insalata.