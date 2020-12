Quinoa, cos'Ã¨ e proprietÃ : ideale per la dieta gluten free

Rimedi naturali

Quinoa, cos'è e proprietà: ideale per la dieta gluten free. La quinoa è senza glutine ed è ricca di fibre e proteine

La quinoa (Chenopodium quinoa) è una pianta appartenente alla famiglia delle Chenopidacee. La quinoa è senza glutine ed è ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare. La quinoa è nutriente, ricca di fibre e proteine, ed è perfetta sia per l'alimentazione di vegetariani e vegani che per quella di chi segue una dieta gluten free. Ma vediamo quali sono le proprietà della quinoa. La quinoa non è una graminacea e non contiene glutine, è quindi un alimento adatto a chi soffre di celiachia.Ha numerosissime proprietà nutritive. È molto ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare. Nella sua composizione sono presenti due aminoacidi essenziali molto importanti per il buon funzionamento dell’organismo: lisina e metionina. Quest’ultimo aiuta il metabolismo dell’insulina.Contiene, infine, una buona quota di minerali e vitamine, in particolare magnesio, vitamina C e vitamina E.La quinoa è particolarmente energizzante; 100 grammi apportano circa 350 calorie. Essendo un alimento molto nutriente, il suo consumo è consigliato soprattutto a bambini, donne in gravidanza, sportivi e convalescenti. Il suo elevato contenuto proteico, rende la quinoa una valida alternativa rispetto agli alimenti proteici di origine animale. Calorie e valori nutrizionaliLa quinoa è particolarmente energizzante; 100 grammi apportano circa 350 calorie.La quinoa inoltre, contiene: Acqua 13.28g, Proteine 14.12g, Lipidi tot. 5.61g, Acidi grassi saturi 0.71g, Acidi grassi monoinsaturi 1.61g, Acidi grassi polinsaturi 3.29g, Colesterolo 0.0mg, Carboidrati tot. 64.16g, Amido 64.16g, Zuccheri solubili 0.0g, Fibra alimentare 7.0g, Sodio 5.00mg, Potassio 563.0mg, Ferro 4.57mg, Calcio 47.00mg, Fosforo 457.00mg, Tiamina 0.36mg, Riboflavina 0.32mg, Niacina 1.52mg, Vitamina A 1.00 mg, Vitamina E 2.44mg.Esistono varie ricette in cucina per pìmangiare la quinoa, vediamone una semplic Una ricetta con la quinoa al posto del riso, del cous cous, del miglio…Si parte dalla seguente ricetta base. Dopo aver sciacquato abbondantemente i semi di quinoa, far bollire in acqua bollente per circa 15 minuti. Occorrono 150 ml di acqua ogni 70 grammi di quinoa (corrispondenti a una porzione). La quinoa è cotta quando i grani si saranno gonfiati e avranno formato un piccolo germoglio bianco. A questo punto si può condire a piacimento o utilizzare per ottenere sformati e crocchette.