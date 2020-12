Moda e spettacolo

Unghie natalizie 2020: gel e art nail.Ecco alcune idee per le unghie di Natale 2020

Le unghie natalizie 2020 sono semplici e nello stesso tempo brillanti. Vediamo alcune idee sulle tenzende di moda per avere delle unghie perfette e adatte al Natale. Per le unghie natalizie 2020 torna tra le tendenze, l’accent manicure, la french, le unghie glitter o anche unghie con smalti dai colori diversi e raffinati o anche oro e argento su tutta l’unghia, ma non mancano quelle gioiello sempre raffinate o anche particolari. Ma come devono essere le unghie natalizie 2020? Le nuove unghie rosse natalizie cambiano, poche decorazioni festive anzi quasi niente per chi esige una manicure elegante, in fondo nessuna donna chic dipinge le sue unghie con decori natalizi. Per fortuna il buon gusto e l’eleganza non passano mai di moda.Ecco una bella manicure gradient su unghie ovali dipinte di due belle tonalità di rosso e con decoro gioiello solo sull’anulare. Poi c’è chi vuole delle unghie particolari e brillanti, ecco alcune idee. Per chi vuole decorare le unghie con gioielli sceglierà gli Swarovski sulle cuticole e lo smalto rosso su unghia corta per una nail art natalizia d’effetto. Le accent manicure tornano di moda, per Natale si può pensare di dipingere Lee unghie a punta rosse con lo smalto gel e lasciare solo il quarto dito delle mani laccato di bianco opaco e decorato da strass rossi. e unghie gel rosse a mandorla sono bellissime con una accent manicure dove l’anulare matte viene decorato da disegni raffinati.Le unghie rosse per Natale possono essere semplici ma d’effetto, questa matte manicure creata con lo smalto Chanel che mette in evidenza l’anello di fidanzamento al dito. Infine per le più ambiziose e amanti degli eccessi ci sono le unghie gioiello o glitter. Le unghie natalizie non devono per forza essere rosse o colorate, si possono mettere dei glitter su un’unghia ballerina nuda lucida.