"E' morto Pippo Baudo" Baudo: la notizia mi allunga la vita e faccio le corna

E' morto Pippo Baudo, Il famoso conduttore televisivo risponde al telefono: ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte mi allunga la vita e faccio le corna

Un sito di gossip annuncia la morte di Pippo Baudo, 84 anni, con tanto di dettagli sull'ospedale dove sarebbe avvenuto il decesso. Ma la notizia per fortuna è falsa. E ad assicurarlo è il diretto interessato. "Faccio le corna - risponde Baudo al telefono con l'Adnkronos - succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita", conclude il decano dei conduttori televisivi.