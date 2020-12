Dal mondo

Regina Elisabetta in coda per il vaccino Covid Regina Elisabetta in coda per il vaccino Covid

Regina Elisabetta in coda per il vaccino Covid 19.Lo scrive il Mail on Sunday

La regina Elisabetta si mette in fila per il vaccino contro il coronavirus, in arrivo in Gran Bretagna. La sovrana e il principe Filippo, scrive il Mail on Sunday, dovrebbero ricevere il vaccino nelle prossime settimane, come indicano le linee guida che privilegiano le categorie fragili. La regina e il principe, rispettivamente 99 e 94 anni, non avranno un trattamento speciale ma 'attenderanno in coda' durante la prima fase delle vaccinazioni, al via probabilmente già l'8 dicembre e riservate agli over 80 e ai pazienti delle Rsa. Da Buckingham Palace si fa notare che la vaccinazione è "una decisione personale" e una "questione privata". Si suppone però che la regina possa rendere pubblica la vaccinazione effettuata.Elisabetta ha evidenziato l'importanza del contrasto alla diffusione del contagio e la sua 'discesa in campo' potrebbe indebolire le posizioni di no-vax e cospirazionisti.