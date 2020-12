Quinoa: come si cucina e ricetta

Cucina

La quinoa anche se sembra un cereale, in realtà non lo è. La quinoa è un alimento ricco di proprietà benefiche per la salute. Nutriente, antiossidante, ricca di fibre, minerali, proteine e amminoacidi, la quinoa favorisce il metabolismo, è indicata durante le diete dimagranti ed è perfetta per chi deve seguire un’alimentazione priva di glutine. Ma come si cucina la quinoa? La quinoa, pur non essendo propriamente un cereale, può essere utilizzata in cucina in sostituzione di riso, del cous cous, dell'orzo o del miglio. Si parte dalla seguente ricetta base. Ingredienti: 50 ml di acqua per 70 grammi di quinoa (corrispondenti a una porzione). Preparazione: dopo aver sciacquato abbondantemente i semi di quinoa, far bollire in acqua bollente per circa 15 minuti. La quinoa è cotta quando i grani si saranno gonfiati e avranno formato un piccolo germoglio bianco. Potete anche cuocerla al vapore per circa 20 minuti.Una volta cotta, la quinoa si conserva nel frigorifero per 2 o 3 giorni, oppure si può anche congelare e conservare nel freezer.cuocere la quinoa.Ecco che, una volta che la quinoa è cotta, si può utilizzare per diverse ricette base. Insalate gustose di quinoa.Insalata di quinoa, sesamo e zucchineIngredienti: tre tazze di quinoa, una cipolla dorata, 2 o 3 zucchine, sale e pepe, olio, una manciata di semi di sesamo chiaro, trito di erbe aromatiche, pomodorini secchi e aglio. Preparazione: un classico molto semplice, basta far saltare in padella con un filo d'olio extravergine d'oliva la cipolla dorata tagliata in piccoli cubetti, le zucchine, anche loro tagliate in cubetti, sale e pepe quanto basta e poi i semi di sesamo chiaro.Fare saltare per circa cinque minuti il tutto a fiamma vivace, aggiungere quindi la quinoa cotta e il trito di erbe aromatiche, pomodorini secchi e aglio (basilico, prezzemolo, mentuccia e mezza fesa di aglio e un pomodorino secco) per dare un tocco di mediterraneo al tutto.