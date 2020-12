Bonus di Natale o bonus cashback 2020 da 150 euro: ecco come averlo

Italia

Bonus di Natale 2020 o bonus cashback 2020 da 150 euro, ecco come fare per averlo. Per prima cosa bisogna avere lo Spid e scaricare l'App Io

Roma – Il Bonus di Natale o bonus cashback da 150 euro si potrà richiedere dall’8 dicembre. Per avere il Bonus di Natale o bonus cashback occorre avere lo spid eed utilizzare l’App Io. Il Bonus Natale oa bonus cashback è una misura prevista dal Governo per incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici con carte di credito o bancomat ed ridurre l’uso di contanti. Secondo la nuova misura del Governo dall'8 al 31 dicembre con almeno 10 pagamenti con carta c'è un rimborso del 10% fino a 150 euro in un solo mese. Per attivare il cashback, bisognerà registrarsi, a partire dall'8 dicembre, sull'app IO, mediante Spid o carta di identità elettronica Dai supermercati, ai negozi, ma anche - perché no - i pagamenti effettuati all’idraulico, al meccanico, all’avvocato, all’architetto e agli altri artigiani e professionisti.Dall’8 al 31 dicembre basteranno dieci pagamenti con carte di credito, carte di debito, bancomat e Satispay per ottenere il 10% di rimborso, fino a 150 euro in un solo mese. Il piano cashback non vale per gli acquisti online. Non importa il “valore” dell'operazione, basterà anche un caffè. Il cashback del 10% si fermerà però a 15 euro per ogni acquisto e a 150 euro in totale nel periodo interessato. In pratica se si spendono 250 euro si avranno indietro sempre solo 15 euro. E una volta arrivati al montante di 150 euro i rimborsi non crescono più. È online il sito cashlessitalia.it, dove viene spiegato come accedere a tutti i sistemi premianti dei pagamenti digitali, inclusa la lotteria degli scontrini. Il cashback parte in modo strutturale dal primo gennaio ma una prima “sperimentazione” è già prevista in quest'ultimo scorcio di 2020.Ecco in sintesi i passaggi da fare. Ma cosa fare per avere il bonus Natale o bonus cashback? Per prima cosa serve lo Spid o Carta d’indentità elettronica. Ora vediamo come si deve fare per avere il Bonus duìcaschback. La prima può essere richiesta a uno dei provider che trovi sul sito spid.gov.it. A rilasciare la seconda è il proprio comune di appartenenza. Come seconda cosa bisogna scaricare l’App Io, l’applicazione dei servizi pubblici (io.italia.it). Si tratta della stessa App utilizzata per i pagamenti con pagoPa e per il bonus vacanze. Al momento è stata scaricata da 4,3 milioni di possessori di carte. Come terza cosa dopo l’8 dicembre bisogna vanno abilitate le carte che si utilizzano per i pagamenti. Vanno indicati gli estremi delle proprie carte di credito e bancomat, aggiungendo il codice Iban del conto sul quale si vuole ricevere il rimborso.Sulla app sarà possibile controllare i pagamenti fatti, che danno diritto a ricevere indietro il 10%.Per aver il bonus “ di Natle” o bonus cashback bisogna fare almeno 10 operazioni con pagamenti elettronici e se si faranno 50 operazione nel prossimo semestre si avrà un super bonus cashback da 1.500 euro.