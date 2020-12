Italia

Bonus cashback da 150 euro per Natale: come funziona e come averlo Bonus cashback da 150 euro per Natale: come funziona e come averlo

Bonus cashback da 150 euro per Natale: come funziona e come averlo. Tutti i passaggi per avere il bonus dall'8 dicembre 2020

Roma – Il Bonus cahback da 250 euro per Natale è una misura prevista dal Governo per evitare l’uso di contanti e favorire l’utilizzo dei pagamenti elettronici ovvvero carte di credito e bancomat. Ma vediamo come funziona e cosa fare dall’8 dicembre e fino al 31 dicembre 2020 per avere il rimborso da 150 euro. Dall'8 e fino al 31 dicembre scatta il cashback di Natale: un rimborso del 10% con soglia massima di 150 euro in un mese. Il rimborso viene risarcito se chi ha fatto richiesta ha effettuato almeno dieci pagamenti con carta di credito o bancomat. Ma quali sono i requisiti per avere il bonus cashback da 150 euro? Per ottenere il bonus sarà sufficiente effettuare almeno 10 pagamenti con carta di credito, bancomat o Satispay nel periodo che va dall'8 al 31 dicembre. Il sistema è stato attivato allo scopo di incentivare i pagamenti elettronici invece di quelli con contanti.Ci sarà la possibilità, affidandosi a queste modalità di pagamento, di ricevere fino a 150 euro di rimborso in un mese, quello di dicembre. Per poter attivare il cashback, però, sono necessari degli specifici requisiti digitali. A tal proposito, il portale chashlessitalia spiega come accedere a tutti i sistemi dei pagamenti digitali. Per prima cosa è necessario avere o una carta di identità elettronica, che viene rilasciata dal proprio comune di residenza o avere un account Spid (il sistema pubblico di identità digitale, che può essere attivato sul sito spid.gov.it). Per poter avere il bonus cashback è necessario scaricare l’App Io, ovvero l'app per i servizi pubblici già utilizzata per il bonus vacanza e i pagamenti con pagoPa per la pubblica amministrazione. Una volta completato quel passaggio, è necessario scaricare l'applicazione IO, ovvero l'app per i servizi pubblici già utilizzata per il bonus vacanza e i pagamenti con pagoPa per la pubblica amministrazione.Ai fini dell'abilitazione, andranno indicati gli estremi delle proprie carte o bancomat, ricordandosi di indicare l'Iban del conto corrente sul quale si intende ricevere il rimborso. Una volta attivata l'identità digitale, scaricata l'app IO e abilitate le carte, sarà sufficiente effettuare un minimo di dieci pagamenti elettronici entro il 31 dicembre per avere diritto al 10% di cashback. A quel punto, il rimborso a cui si avrà diritto dovrebbe arrivare entro il mese di febbraio del 2021. Il Governo ha anche previsto un super bonus cashback da 1.500 euro che si potrà avere nel semestre con almeno 50 operazioni.