Cucina

Ricetta: biscotti di Natale Ricetta: biscotti di Natale

La ricetta dei biscotti di Natale di pasta frolla facile. Vediamo quali ingredienti occorrono e come si preparano dei biscotti colorati per Natale

Biscotti di Natale di pasta frolla classica sono facili da preparare. Vediamo quali ingredienti occorrono e come si preparano. Ingredienti: 330 gr farina 00, 200 gr di burro freddo di frigo, 133 gr di zucchero a velo non vanigliato, 3 tuorli piccoli oppure 2 grandi per un totale di 53 gr di tuorli, buccia grattugiata di 1 limone,1 cucchiaino di essenza di vaniglia e/o 1/2 bacca di stecca di vaniglia in alternativa 1/2 bustina di vanillina, un pizzico di sale. Per la Ghiaccia Reale densa: 150 gr circa di zucchero a velo vanigliato, 1 cucchiaino di succo di limone fresco, 30 gr di albumi freschi, colorante alimentare rosso ( in gel o polvere), colorante alimentare verde (in gel o polvere). Per fare dei biscotti occorrono formine particolari ad esempio a forma di stella o di albero di natale o altre formine. Ora vediamo come si preparano i biscotti di Natale.Ecco come si prepara la pasta frolla: versate la farina in una ciotola e aggiungete gradatamente tutti gli altri ingredienti fino ad ottenere una palla omogenea. Poi riponete nel frigo per almeno un’ora. Nel frattempo che le frolle sono in frigo, preparate la Ghiaccia reale densa, apposita per questo tipo di decorazioni. Il risultato che dovete ottenere è una Ghiaccia Reale densa, ferma, ideale per decorare i biscotti perfettamente. Dividete la Ghiaccia bianca appena realizzata in 3 porzioni. Servitevi di due coppette piccole e distribuitevi qualche cucchiaio di ghiaccia all’interno. Tenete presente che la Ghiaccia Bianca è quella più utilizzata, almeno nelle mie realizzazione, quindi nelle altre coppette non aggiungete più di 2 cucchiai di prodotto se volete seguire i suggerimenti proposti, altrimenti porzionate le quantità in base ai futuri decori.Procedete a colorare i composti come preferite. Stendete la pasta frolla in un piano di lavoro freddo come il marmo, oppure l’alluminio o la plastica, evitate il legno che incolla. Distribuite uno strato generoso di farina sul piano affinchè la frolla si stacchi facilmente e possiate stenderla senza difficoltà. Infarinate anche il vostro matterello e realizzate velocemente una sfoglia con uno spessore di 5 mm: infarinate ogni taglia biscotti prima di intagliare la sfoglia. Procedete con un taglio netto e deciso. La frolla sarà ancora fresca e il biscotto si taglierà perfettamente. Trasferite i biscotti (evitando di utilizzare le mani, quindi con una paletta o direttamente dal taglia biscotto) in una teglia precedentemente rivestita di carta da forno, man mano che li realizzate. Infornate a forno già caldo per circa 15 minuti.