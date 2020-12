Attualità

Comiso: 13 giorni di zona rossa, 140 positivi in meno

Comiso: 13 giorni di zona rossa, 140 positivi in meno. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Comiso

Comiso – Il sindaco di Comiso, Maeria Rita Schemabrai in un post pubblicato sul suo proflio Facebook ieri sera. "Tredici giorni di "zona rossa" per Comiso e Pedalino - scrive il sindaco Schembari su Facebook - hanno significato non solo uno stop al numero preoccupante, ed in continua progressione, dei positivi (che già avrebbe costituito un successo), ma addirittura un calo di più di 140 positivi in totale ad oggi, 4 dicembre. Attendiamo eventuali ulteriori determinazioni dalla Regione ed intanto continuiamo a raccomandare a ciascuno la massima prudenza e l'assoluto rispetto delle regole: distanziamento, mascherine, igiene delle mani".