Politica

Di Falco: a che punto sono le somme destinate a Vittoria? Di Falco: a che punto sono le somme destinate a Vittoria?

Agenda urbana. Di Falco: A che punto sono le somme destinate a Vittoria? Come si sta organizzando la Commissione straordinaria per realizzare gli interventi previsti?

Vittoria - Dalla Regione Siciliana oltre 31 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo a Gela e Vittoria. Sono i fondi di Agenda urbana, i cui bandi sono stati già pubblicati, che interessa i Poli metropolitani dell’isola e le aggregazioni di comuni che superano i centomila abitanti. Finanziamenti europei che la Regione porta nei territori con le nove Autorità urbane previste dal Po Fesr Sicilia 2014-2020. Al centro della programmazione degli interventi, la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e artistiche e la salvaguardia dell’ambiente, la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e misure per l’inclusione sociale. “Come saranno impiegate le somme destinate alla città di Vittoria e come si sta muovendo la Commissione straordinaria per recepire e realizzare gli interventi previsti?”.A chiederselo è Salvatore Di Falco, candidato sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Vittoria Unita”, “Di Falco Sindaco” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. Intanto 37 milioni di euro, sempre grazie ad Agenda urbana, sono destinati ai comuni di Ragusa e Modica che avranno dei benefici in termini di progetti di investimento e sviluppo. Lo strumento consentirà a questi comuni di avviare entro il mese di gennaio interventi milionari che porteranno lavoro, occupazione e finanziamenti alle imprese locali. “Questo determinerà un gap ancora maggiore con i comuni vicini tra cui Vittoria – continua Di Falco - ecco perché occorre riallacciare rapporti istituzionali e lavorare con gli enti regionali e statali per lo sviluppo infrastrutturale del nostro comune. L’Agenda urbana ha canalizzato sul territorio siciliano importanti risorse indirizzate alla modernizzazione degli enti e allo sviluppo di servizi essenziali per le comunità locali.La Regione, inoltre, beneficerà di somme cospicue dal Recovery Fund. L’Italia beneficerà di 209 miliardi dal Recovery Fund, di questi il 40% andrà al Sud. Già la Regione sta finanziando progetti di investimenti di molti enti locali su diverse linee di intervento. I prossimi anni saranno molto importanti- conclude il candidato sindaco - non è più tempo delle contrapposizioni, degli attacchi, delle occupazioni, occorrono strategie, idee progettuali chiare, coordinamento e cooperazione con enti sovracomunali. Occorre infine una sinergia anche con i comuni vicini per acquisire competenze e metodi. Credo sia interesse di tutti portare fondi e sviluppare investimenti in tutti i comuni della provincia”.