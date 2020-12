A Vittoria il Natale ha un volto nuovo

Cultura

In Galleria Giuseppe Marchi a Vittoria una collettiva d'arte per guardare con occhi nuovi alla festa più attesa dell'anno. In mostra i quadri di otto artisti sul tema del Natale.

Vittoria - Il Natale ha un volto nuovo quest’anno per milioni di persone. La pandemia dovuta al Covid19 ha sconvolto le nostre abitudini e il nostro modo di pensare. La Galleria Giuseppe Marchi di Vittoria ha pensato pertanto di realizzare uno spazio espositivo dove l’arte possa incontrare la gente. Tema, naturalmente, il Natale 2020. Da sempre vicina al mondo degli artigiani, a coloro che hanno il talento di creare con le mani opere di straordinaria bellezza, Daniela Marchi, curatrice della Galleria, ha pensato di accogliere in esposizione dieci quadri realizzati con tecniche diverse da artisti locali, alcuni dei quali nei mesi scorsi avevano realizzato delle pelline per la pulizia degli occhiali in esclusiva per i clienti del centro ottico.Prendendo spunto dalla bellezza di queste opere è nata l’idea di una collettiva d’arte in Galleria con opere che vogliono toccare l’animo più profondo di ognuno di noi, per far riflettere sul Natale e sulla vita, sulla necessità di accogliere il mutamento con consapevolezza. Ma è dallo sguardo rivolto alle tele che nasce la speranza di un futuro migliore e l’arte con la sua bellezza ci è d’aiuto. Gli artisti sono in tutto otto e precisamente: Silvana Amarù di Vittoria (Tenerezza), Maria Grazia Cassibba di Vittoria (Merry World e Christmas Symbols), Silvana Salinaro di Vittoria (Natività), Maria Angela Sarchiello di Vittoria (Emozioni e colori di Natale), Salvatore Caruso di Comiso (Epifania di un Rosso), Michele Nigro di Vittoria (Basilica di San Giovanni Battista e Magie di un centro storico), Valeria Sannino di Scoglitti (Il Natale non ha colore di pelle), Stefania Lo Monaco di Vittoria (Bilanciamento concettuale).“L’idea di questa mostra nasce dalla continua ricerca dell’artigianalità autentica – spiega Daniela Marchi, curatrice della Galleria Giuseppe Marchi-. Del resto, anche gli occhiali, le selezioni della nostra Galleria sono degli oggetti d’arte, nati da una passione e da un progetto, e quindi è come l’arte richiamasse altra arte. Gli artisti protagonisti sono gli stessi con cui, in quest’ultima estate, abbiamo dato vita all’iniziativa “la pellina d’arte”, con la creazione di pelline in microfibra che richiamavano le loro opere e che hanno abbellito così il packaging degli occhiali. Ora, dunque, questa nuova iniziativa perché siamo convinti della necessità di una riflessione seria su questo Natale così diverso da quello degli anni precedenti e sul bisogno di pensare positivi e circondarci della bellezza, perché come scrisse Dostoevskij la bellezza salverà il mondo”.La collettiva resterà fruibile ai visitatori sino al 6 gennaio 2021.