Grave incidente a Vittoria: auto finisce dentro una casa

Vittoria - Grave incidente oggi sulla Ss 115, la Vittoria - Gela al km 6. Un’auto una Ford Fiesta per cause ancora in corso di accertamento è finita dentro una casa, fortunatamente disabitata. L’auto con il violento impatto ha distrutto il muro dell’abitazione che si trova a ridosso della strada. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trapostaro il conduecente dell’auto al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria,i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi. (Foto Assenza)