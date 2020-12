Allerta meteo gialla e arancione in Sicilia: anche a Ragusa

Sicilia

Ragusa – Oggi, 3 dicembre 2020, in Sicilia è allerta gialla e arancione. Lo ha annunciato il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia. In particolare dalle prime ore di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. I venti saranno forti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca; localmente forti dai quadranti meridionali su tutti settori ionici, con locali rinforzi di burrasca; localmente forti da nord-ovest sui settori tirrenici.L’allerta gialla riguarda quasi tutte le province dell’isola tra cui Ragusa mentre nella parte nord orientale l’allerta meteo è arancione.