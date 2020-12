Ragusa e Covid 19: 2.696 guariti e 122 morti

Attualità

Positivi al Covid in calo in provincia di Ragusa e guariti in aumento. In totale i postivi sono 1.830 mentre i guariti sono 2.696. 122 i morti

Ragusa – Positivi al Covid in calo in provincia di Ragusa e guariti in aumento. In totale i postivi sono 1.830 mentre i guariti dall'inizio della pandemia sono 2.696. In aumento i morti che ad oggi sono 122. Un deceduto è stato registrato nelle ultime 24 ore nel Ragusano. Si tratta di un 82enne di Ragusa morto al Giovanni Paolo II. Sono i dati del Bollettino di oggi, 3 dicembre 2020, dell’Asp di Ragusa. Il numero dei positivi in provincia rimane ancora elevato a Vittoria con 470, a Ragusa con 386, a Comiso son 258 e a Modica con 229. Il numero dei morti registrato nella seconda ondata Covid nel ragusano è di 113 mentre nella prima ondato sono decedute 9 persone.Positivo invece il numero dei guariti che ad oggi sono in totale 2.696, di cui un aumento significativo è stato registrato nell’ultima settimana.