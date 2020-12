5G, Hedberg (WindTre): servono nuove competenze

Tecnologie

5G, Hedberg (WindTre): Oltre a infrastrutture servono nuove competenze. Il cambiamento determinato dalle tecnologie è rapido, capillare e pervasivo

ROMA - ’’Il cambiamento determinato dalle tecnologie è rapido, capillare e pervasivo. Dobbiamo quindi governarlo, e per questo è cruciale investire nella formazione del capitale umano, oltre che nelle infrastrutture. Bisogna sviluppare nuove competenze per costruire i talenti del futuro e diffondere la cultura dell’innovazione’’. Lo ha detto Jeffrey Hedberg, CEO di WindTre, all’evento ’’5G Italy’’.’’L’Italia - ha continuato Hedberg - è il secondo Paese manifatturiero d’Europa, ed è di fondamentale importanza potenziare la competitività industriale attraverso la trasformazione digitale. WindTre negli ultimi cinque anni ha investito 6 miliardi di euro per integrare e ammodernare le proprie reti e quindi siamo ben posizionati per avere il 5G in 40 città e continueremo a investire per averne 70 nel 2021. Grazie alle reti 5G e alle tecnologie associate, l’Italia può migliorare la propria posizione competitiva sui mercati globali’’.’’Servono però una visione strategica chiara e processi decisionali efficienti, e lo sviluppo di una politica di settore con la collaborazione tra imprese e istituzioni, ma anche con il mondo dell’istruzione, le autorità regolamentari e i sindacati’’, ha concluso Hedberg.