Bonus cashback 150 euro di Natale: come averlo e cosa fare

Roma – Il bonus cashback di Natale fino a 150 euro si potrà richiedere dall’8 dicembre 2020. Si tratta di un bonus voluto per favorire i pagamenti elettronici al posto del contante. Con il bonus cashback si potranno avere fino a 150 euro di rimborsi sul mese di dicembre. Previsto un rimborso del 10 per cento per gli acquisti effettuati nel periodo pre-natalizio e fino alla fine del mese. Tetto massimo di 1.500 euro, dovranno però essere effettuate almeno 10 transazioni e non varranno quelle online: ci si dovrà recare nei negozi fisici e pagare con metodi alternativi al contante. Dopo l’annuncio e l’uso della app IO, indicata come il principale degli strumenti per ottenere il rimborso del 10% sulle spese fatte nei negozi fisici (ma anche per le spere relative all’idraulico o al medico, se sono in possesso di un POS per i pagamenti) sono stati riscontrati improvvisamente problemi tecnici che la società PagoPa ha definito “momentaneo”.La sezione “Portafoglio”, quella in cui si caricano le carte di credito e (presto) anche il bancomat, infatti, ha smesso di funzionare. E così è stato fino a poco prima di mezzogiorno del 2 dicembre, quando la sezione è tornata disponibile. Il Decreto attuativo che regolamenta il piano Cashback 2020 del governo, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 novembre. Si tratta del Decreto 24 novembre 2020 n.156, che introduce i criteri e le modalità con cui verranno erogati i premi per chi fa acquisti con carta o bancomat. Il bonus cascback prevede un rimborso del 10% sui pagamenti elettronici, super cashback con rimborsi da 1.500 euro e lotteria degli scontrini a premi per chi paga con moneta elettronica.A questo si aggiunge un ulteriore bonus ovvero il bonus extra cashback di Natale 2020, grazie a cui chi effettua acquisti pagando con bancomat o carta di credito potrà ricevere un extra cashback, ossia un rimborso del 10 per cento su almeno 10 acquisti effettuati nel mese. E lo riceverà subito. Questo il nuovo piano extra del governo per raddoppiare il malloppo prima ancora della partenza del cosiddetto Bonus bancomat o piano cashback, in partenza i primi giorni di dicembre.