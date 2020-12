Ragusa, avviso per mercato degli Agricoltori 2021: come fare domanda

Economia

Ragusa - Approvato l’avviso pubblico del Mercato degli Agricoltori per l’anno 2021. Con determinazione dirigenziale n. 8274 del Settore VI Sviluppo Economico adottata in data odierna, è stato approvato e pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso pubblico per il Mercato degli Agricoltori per l’anno 2021, che si svolgerà presso il piazzale del Teatro Tenda in Via M.Spadola ogni giovedì, dalle 15,30 alle 19,30. I soggetti interessati a partecipare alla selezione per la concessione dei posteggi per la vendita dei prodotti dell'agroalimentare e dell'enogastronomia possono presentare istanza entro il 15/12/2020, utilizzando l’apposito modello pubblicato in allegato all’avviso stesso, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa, Corso Italia n.72, o tramite invio all’indirizzo PEC del comune:protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it “Il Mercato degli agricoltori che intendiamo attivare – dichiara il vice sindaco e assessore allo Sviluppo Economico Giovanna Licitra - non solo favorisce momenti di incontro finalizzati a rivitalizzare la città, ma anche a creare una positiva concorrenza, con il conseguente miglioramento dei prodotti che vengono offerti ai consumatori. Potranno presentare la richiesta di partecipazione gli imprenditori agricoli regolarmente accreditati dal Dipartimento Regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura all’apposito Albo Regionale e gli operatori dell'artigianato, dell'agroalimentare e dell'enogastronomia”.