Economia

Bonus matrimonio 3 mila euro: requisiti e come fare domanda a Ragusa Bonus matrimonio 3 mila euro: requisiti e come fare domanda a Ragusa

Ragusa - La Regione Siciliana, con D.A. n. 89/GAB del 25.09.2020, ha approvato il Programma di sostegno alle coppie di futuri coniugi, cosiddetto “Bonus Matrimonio" il cui termine di presentazione delle richieste è fissato il 1/2/2021. L'ammontare del Bonus è di circa 3.000 euro; il prerequisito economico di partenza per l’accesso è che l’ISEE cumulato dei due nuclei familiari dei futuri sposi (e della coppia stessa laddove costituisca nucleofamiliare a sé stante) non superi i 30.000 euro. Per poter richiedere il Bonus è necessario che almeno uno dei due futuri sposi sia residente in Sicilia, che la funzione (sia essa religiosa, con rito civile o unione civile) sia programmata tra l’intervallo di date che va dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021 e che il matrimonio sia celebrato in un comune della Sicilia Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nello spazio destinato agli avvisi e bandi di gara, oltre allo stesso avviso sono pubblicati in allegato e scaricabili i D.A. n. 89/GAB del 25.09.2020 e D.A. n. 106/GAB del 24.11.2020. Il termine di presentazione delle stanze è fissato il 1 febbraio 2021.