Cronaca

Modica - Incidente stradale autonomo all’incrocio di Marina di Modica nei pressi del nuovo hotel in costruzione. Un tir per cause in corso di accertamento, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, è finito su una rotatoria. Notizi ain aggiornamento. (Foto Assenza)