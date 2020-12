Sicilia

Ferisce un gatto con una carabina ad aria compressa

Barcellona Pozzo di Gotto - Carabinieri di Pace del Mela hanno denunciato, per maltrattamento di animali, un 50enne che aveva ferito alla zampa un gatto randagio che era in strada sparandogli con una carabina ad aria compressa dal balcone di casa. Militari dell'Arma sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. L'animale, ferito in maniera non grave, è fuggito. L'uomo, incensurato, è stato denunciato alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto. In via cautelare, gli sono state ritirate le armi e le munizioni che deteneva legalmente.