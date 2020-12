Politica

Ragusa, spazzatura e topi in via Montale

Ragusa - “In via Eugenio Montale, periferia della città, uno spazio che si trova dopo la rotatoria, subito sulla destra, è da anni ricettacolo di ogni tipo di immondizia. Chiediamo un intervento dell’Amministrazione comunale per evitare che la situazione possa peggiorare”. E’ il senso della denuncia che arriva dal presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo le numerose segnalazioni raccolte in proposito dai residenti. “I quali, in alcune occasioni, nei mesi scorsi – afferma Chiavola – si erano rivolti all’ente di palazzo dell’Aquila per ottenere soddisfazioni rispetto alla necessità di potere contare su una ripulitura dell’intera area. Ma dopo tanto tempo non è accaduto ancora niente.Per questo, adesso, siamo noi ad avanzare una richiesta pubblica all’amministrazione comunale con l’auspicio che il nostro invito possa essere raccolto. Tra l’altro, negli ultimi mesi, si è registrata, nel sito in questione, l’aggravante della presenza di ratti visto che la conformazione di questo spazio rende facile agli stessi trovare delle tane. Riteniamo che, anche perché la zona di cui stiamo parlando, si trovi vicino a degli abitati residenziali, sia necessario effettuare uno straordinario intervento di bonifica che consenta di risolvere, una volta per tutte, questa delicata questione. Non si può più andare avanti così”.