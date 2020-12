Pozzallo, lavori nelle scuole: ecco dove

Economia

Pozzallo - Continuano i lavori di adeguamento e di adattamento funzionale e degli spazi e delle aule scolastiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. Termineranno mercoledì i lavori di adeguamento e adattamento funzionale delle aule del plesso Pandolfi e a giorni si procederà con il trasferimento delle classi che attualmente si trovano allocate nel plesso Palamentano. Nella giornata di ieri hanno preso avvio i lavori al plesso San Francesco, che comporteranno l’abbattimento di pareti per garantire maggior distanziamento tra gli alunni; per poi nel fine settimana iniziare con l’Istituto A. Amore.Questi lavori sono stati finanziati dal Ministero dell’Istruzione. Nonostante le difficoltà di questo periodo si continua a lavorare per rendere i nostri Istituti scolastici sempre più sicuri.