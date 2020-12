Incidente sulla Modica mare: le FOTO

Cronaca

Modica – Grave incidente sulla Modica mare. La sala operativa del Comando ricevuta la segnalazione dalla sala laica 112, ha disposto l’invio alle ore 13.45 della squadra operativa del distaccamento di Modica sulla SP 43 Modica-Marina di Modica dove si era verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti un Suv Nissan-Patrol ed una Mercedes A 180. I due occupanti del Patrol il conducente di anni 78 originario di Modica ma residente all’estero ed una passeggera sono stati soccorso dal personale del 118 e trasferiti in ospedale, mentre il conducente della Mercedes di anni 85, è stato estratto dalle lamiere del mezzo per essere sottoposto alle cure dei sanitari.Sul posto per i rilievi di competenza personale dei Carabinieri di Modica e di marina di Modica. Personale Vigilfuoco è rientrato in sede alle ore 15.25.