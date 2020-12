Attualità

Modica, consegnato ecocardiografo donato dai modicani Modica, consegnato ecocardiografo donato dai modicani

Grazie alle donazioni effettuate dai cittadini durante il periodo di lockdown e con il contributo del Comune di Modica, è stato consegnato oggi all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore un nuovissimo ecografo MyLab Omega. A rappresentare il nosocomio modicano c’erano il Direttore Sanitario, dott. Piero Bonomo, il primario dott.ssa Sabina Ficili ed il caposala, Daniele Scapellato. Con loro il Direttore Generale dell’ASP, Angelo Aliquò. L’utilizzo del macchinario di ultima generazione permetterà di prendere decisioni a domicilio rapide, di qualità e con grande confidenza diagnostica. Esso verrà utilizzato per le visite a domicilio e per una significativa campagna di prevenzione delle disfunzioni cardiache nei bambini che interesserà tutte le classi di quinta elementare delle scuole di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo.“E' doveroso ringraziare il grande cuore dei cittadini che la scorsa primavera, in un periodo difficile anche a livello economico, hanno effettuato tante donazioni, ognuno secondo le proprie possibilità, al Maggiore. Il MyLab, grazie alla sua facile trasportabilità e alla maneggevolezza, consentirà di effettuare visite a domicilio contribuendo così a snellire le file in ospedale e a evitare ulteriori assembramenti nelle sale d’attesa”.