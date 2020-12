Attualità

Asp Ragusa: 8.054 test rapidi e 73 postivi

Ragusa – Ancora un lungo fine settimana, compreso, oggi, lunedì 30 novembre, che conferma un’ottima affluenza alle postazioni allestite dall’Asp per lo screening gratuito e volontario della popolazione scolastica, inclusi anche i familiari degli studenti. Effettuati 8054 test rapidi, di cui 73 riscontrati positivi, nei tre Distretti Sanitari dell’Azienda: Ragusa, Modica e Vittoria. Numeri importanti che comprovano, anche in questo appuntamento, l’importanza della campagna di screening ritenuta utile per circoscrivere il contagio. I numeri nel dettaglio: Distretto di Ragusa con il solo comune di Ragusa, ha registrato 1181 con 6 positivi. Distretto di Modica: Modica, 2242 con 16 positivi. Ispica, 782 con zero positivi.Pozzallo, 902 con 4 positivi. Scicli, 999 con 13 positivi. Distretto di Vittoria: Vittoria, 831 con 18 positivi. Comiso, 818 con zero positivi. Acate, 299 con 16 positivi (solo nella giornata di domenica).