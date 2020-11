Decreto Ristori quater: in arrivo più risorse per Polizia e vigili del fuoco

Politica

Vittoria - “Con il decreto Ristori quater, arrivano nuove risorse per finanziare le forze di polizia, anche locale, e i vigili del fuoco alle prese con l'emergenza Covid. Una buona notizia che ci spinge a chiedere alla Commissione straordinaria un incremento dei controlli delle Forze dell’Ordine in città”. Così Salvatore Di Falco, candidato sindaco di Vittoria, sostenuto dalle liste civiche “Vittoria Unita”, “Di Falco Sindaco” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. “Siamo vicini a tutte le forze di polizia in campo – continua Di Falco- che sono sempre poche, sottopagate e a rischio. Chiediamo loro di presidiare il nostro territorio con attenzione e rigore ma allo stesso comprendiamo il difficile periodo che stiamo attraversando. Un momento complicato soprattutto per le categorie produttive.La polizia locale, oltre ad avere il compito di multare i trasgressori, ha anche l’importante ruolo di educare al senso civico di comunità e questo è ciò che ci auspichiamo per il bene della collettività”. Dal 25 novembre e fino al 31 dicembre per lo svolgimento dei maggiori compiti legati al coronavirus, si legge nel testo provvisorio del decreto, è autorizzata una spesa di 62,3 milioni per il pagamento al personale delle forze di polizia così divisi: 48,5 milioni per le indennità di ordine pubblico e 13,7 per gli straordinari. Per lo stesso periodo è poi stanziata un'ulteriore spesa di 5,3 milioni per le prestazioni di lavoro straordinario dei vigili del fuoco.“Alla luce di questi incentivi annunciati dal Governo – conclude Di Falco- che ritengo giusti e doverosi, un incremento delle forze dell’ordine è ora più mai necessario per garantire la sicurezza dei cittadini e contenere la diffusione del virus”.