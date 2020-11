Guanti Moda Autunno Inverno 2020-2021: come in Colazione da Tiffany

Moda e spettacolo

Arriva il freddo a arriva la stagione dei guanti, ma quali sono quelli giusti da indossare? Ecco alcuni conglisi utili dalla Moda Guanti per la stagione Autunno Inverno 2020 – 2021. I guanti sono accessoriindispensabili per proteggere le mani dal freddo e sono anche un simbolo di eleganza senza tempo. Esistono vari tipi di guanti, in filati preziosi, oppure in pelle e per la stagione Inverno 2020 arrivano anche qualli in un'ampia gamma di materiali, colori, lunghezze: ecco quali considerare la prossima stagione secondo Harper's Bazaar. Un tocco glamour irrinunciabile quello dei guanti di pelle in rosa baby. Realizzati in burrosa pelle di agnello, sono interamente foderati in seta per il massimo del lusso. Valentino Garavani.I guanti in pelle marrone chiaro sono fatti a mano nella fabbrica specializzata situata appena fuori Firenze. Riportano il nuovo carattere tipografico del logo di Burberry. I guanti in montone nero sono garanzia di calore, comodità e stile. La chiusura è distinta dalla cinghia triangolare di Bottega Veneta. Sono made in Italy in una combinazione di pelle di agnello e nylon e presentano una classica silhouette con impunture impreziosita dal logo triangolare smaltato di maison Prada. Per la stagione Autunno Inverno 2020 – 2021 arrivano anche i guanti extra long come quelli indossati da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany.La moda del guanti extra long è cominciata con Miley Cyrus che ha fatto il suo ingresso sulla passerella autunno inverno 2020 di Marc Jacobs con un paio di lunghissimi guanti neri. Indossati in versione maschile e sexy, con pantaloni da completo e un top bralette nelle corde del suo stile, sfilavano tra uscite anni 60 che sembravano un tributo a Jacqueline Kennedy (con Bella Hadid in lungo e guanti bianchi alti come li avrebbe indossati la first lady), e dimostravano che portarli è tutta una questione di styling. Le fashion week sono andate avanti con Londra, Milano e New York, e non c’è stata sfilata in cui non si siano visti.