Formia, il sindaco Paola Villa si dimette

Si dimette il Sindaco di Formia Paola Villa. Oggi pomeriggio si sarebbe dovuto tenere il consiglio comunale in seconda convocazione, dopo che venerdì scorso era slittato per mancanza del numero legale. Da giorni i partiti di opposizione chiedevano a gran voce le dimissioni del sindaco per mancanza di numeri all’interno della maggioranza.