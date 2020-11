Cucina

Ricetta: come fare le arance candite Ricetta: come fare le arance candite

La ricetta delle arance candite senza bollire più volte le scorse per togliere l’amaro è semplice da fare in casa. Il trucco per evitare di bollire più volte le scorze di arancia sta nel tenerle ammollo in acqua per più di un giorno. La ricetta delle arance candite è ua ricetta tipica siciliana. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come fare le arance candite in casa. Quantità per 1 barattolo da circa 300 gr scorze di arancia a piacere (vi consiglio minimo di 2 arance), acqua pari peso alle scorze di arancia ammorbidite, zucchero pari peso alle scorze arancia ammorbidite. Ora vediamo come fare le arance candite: per prima cosa tagliate la buccia delle arance con le dimensioni che volete, l’ideale è a piccole striscioline.Poi riponete le scorze di arancia in una ciotola, coprite di acqua abbondante: lasciate in ammollo da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni a temperatura ambiente senza coprire se non con uno scottex. Questo passaggio toglie l’amaro alle scorze di arancia e vi evita tutta la trafila di bollire 2 – 3 volte le bucce sporcando pentole, consumando gas e sopratutto perdere tempo! Dopo qualche giorno le bucce di arancia si presentano profumatissime, morbide e l’acqua è leggermente colorata! A questo punto vi occerreanno solo pochi minuti di tempo! Sgocciolate le bucce, pesatele e aggiungetele in una padella o casseruola larga. Poi aggiungete in pentola pari peso di acqua e zucchero.Accendete il fuoco e fate sobollite a fuoco dolce per 15 minuti circa, potrebbero anche volerci 5 – 6 minuti in più il tempo necessario che lo sciroppo si prosciughi e l’acqua sparisca, le scorze di arancia risultino lucide e caramellate! Infine disponete su un vassoio o tagliere le scorzette di arance candite, cercando di distanziarle: lasciate raffreddare e asciugare per 1 h circa. Come ultimo passaggio potete sistemare le arance condite in un barattolo di vetro e consumare ogni volta che ne avrete voglia.